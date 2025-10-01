La Flotilla para Gaza avista una decena de naves acercándose, según delegación italiana
Roma, 1 oct (EFE).- La Global Sumud Flotilla que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha avistado una decena de embarcaciones acercándose, cuando se encuentran a unas cien millas del enclave palestino, según ha avisado la delegación italiana.
El radar de la embarcación ‘Alma’ ha detectado entre diez y doce embarcaciones en el radar, según confirman a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.
Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, se preparan para una posible intervención israelí al haber superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) en aguas internacionales. EFE
