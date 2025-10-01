La Flotilla para Gaza avista una decena de naves acercándose, según delegación italiana

The Swiss voice in the world since 1935
Roma, 1 oct (EFE).- La Global Sumud Flotilla que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha avistado una decena de embarcaciones acercándose, cuando se encuentran a unas cien millas del enclave palestino, según ha avisado la delegación italiana.

El radar de la embarcación Alma ha detectado entre diez y doce embarcaciones en el radar, según confirmó a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, se preparan para una posible intervención israelí al haber superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) en aguas internacionales.

El diputado del Partido Demócrata italiano, Arturo Scotto, a bordo de la nave Karma de la Flotilla, también ha confirmado la presencia de naves militares en el horizonte, en declaraciones al programa ‘Un giorno da pecora’ de la radio pública RAI.

«Desde la cabeza de la Flotilla se ven naves militares israelíes por lo que es probable que la interceptación sea en breve, cuestión de horas», dijo Scotto.

En este sentido, avisó que una detención en aguas internacionales sería «un acto de piratería».

La Flotilla ha entrado en aguas de exclusión frente al enclave palestino, a unas 80 millas náuticas, según la delegación italiana. EFE

