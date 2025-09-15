La Flotilla Sumud acusa a Israel de usar espacio aéreo de la UE para atacar a barcos

The Swiss voice in the world since 1935

Túnez, 15 sep (EFE).- La Flotilla Global Sumud acusó este lunes a Israel de usar espacio aéreo de la Unión Europea (UE), al volar sobre los «territorios soberanos» de Italia y Malta, para transportar «medios operativos» destinados a perpetrar «ataques» contra las embarcaciones que pretenden llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre la franja palestina.

La flotilla, que hizo la denuncia a través de un comunicado, aseguró tener «fundamentada» la afirmación de que los ataques «premeditados» se produjeron con material que Israel transportó a Malta y Sicilia para «amenazar la navegación» de los barcos humanitarios.

Según la nota, para llevar a cabo los últimos «ataques», perpetrados contra dos barcos amarrados en Túnez los días 9 y 10 de septiembre, Israel incurrió en «violación del espacio aéreo» y atacó a «participantes civiles pacíficos».

La flotilla agregó que estos hechos «vulneran la soberanía de Túnez, violando su espacio aéreo y atacando barcos civiles fondeados en el puerto de Sidi Bou Said», a unos 20 kilómetros de la capital.

La organización de la expedición, que subrayó que «estos ataques no fueron posibles sin el conocimiento pleno de dos países soberanos europeos», destacó además la «colaboración de Estados Unidos», país al que denomina «cooperador» en los hechos.

La denuncia destacó que «este nivel de impunidad en la violación de todos los tratados internacionales solo es posible porque desde hace ya demasiado tiempo se ha dado carta blanca a Israel para hacerlo», con la «pasividad de unos países y la complicidad de otros».

La Global Sumud Flotilla partió de Barcelona a principios de septiembre, con el fin de «denunciar el genocidio en Gaza, romper el ilegal bloqueo en el mar» y exigir la apertura de las fronteras al paso de la «urgente ayuda humanitaria».

Los barcos comenzaron a llegar el pasado 6 de septiembre a Túnez, desde dónde empezaron a zarpar, de manera escalonada, una semana después para reunirse en altamar con otras embarcaciones que partieron desde Italia. EFE

