La Flotilla Sumud asegura que 30 de sus barcos están a 46 millas náuticas de Gaza
Redacción Internacional, 2 oct (EFE).- La Global Flotilla Sumud informó en la madrugada de este jueves que treinta de sus barcos siguen navegando hacia Gaza y que están a 46 millas náuticas de la costa del enclave (unos 85 kilómetros), mientras el Ejército de Israel ha interceptado 13 naves desde la noche del miércoles.
«Seguimos navegando», reza una publicación en la página de Instagram de la organización, que fecha esta última actualización a las 00:20 GMT.
Al menos 13 embarcaciones de la Flotilla han sido interceptadas por Israel todavía en aguas internacionales. La iniciativa, que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado ataques por parte de las fuerzas marítimas israelíes. EFE
