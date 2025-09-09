The Swiss voice in the world since 1935

La Flotilla Sumud continuará su travesía este miércoles hacia Gaza pese «al ataque»

Argel, 9 sep (EFE).- La Flotilla Sumud continuará este miércoles su travesía para romper el bloqueo en Gaza pese al «ataque» sufrido en uno de sus barcos el martes de madrugada en Túnez y aseguró que la «investigación es secreta» y «se trata de un tema de seguridad de Estado», declaró el portavoz Ghassen Henchiri en una rueda de prensa en la capital tunecina emitida en directo.

El miembro de la Flotilla, el portugués Miguel Duarte, que se encontraba en el barco incendiado y también intervino, aseguró que vieron sobrevolar «un dron» que «arrojó» algo que «explotó» y «provocó» un fuego en la embarcación «La Familia», estacionada en aguas tunecinas frente al puerto de Sidi Bou Said.

El Ministerio de Interior de Túnez aseguró poco después del incidente de esta madrugada que el incendio de la embarcación fue provocado por la quema de un chaleco salvavidas y negó que se tratara de «un acto hostil». EFE

