The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Flotilla Sumud entra en «la zona de alto riesgo» en su travesía hacia Gaza

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Argel, 1 oct (EFE).- La Global Sumud Flotilla alertó en la madrugada de este martes de su entrada en la «zona de alto de riesgo» en su travesía hacia Gaza, la zona donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales, a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros).

«Estamos en alerta máxima», avisó la flotilla a través de su canal de Telegram a las 03:03 GMT. «Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permaneced alerta», agregó.

Además, denunció un «incremento de la actividad de drones» sobrevolando las embarcaciones.

Según la radio pública israelí Kan, el Ejército se prepara para interceptar los más de cuarenta navíos de la Flotilla que se dirigen hacia Gaza con el fin de llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.

España, que envió un buque de acción marítima (BAM) como apoyo a la flotilla, dijo que este ya se encuentra en un radio operativo para posible rescates al tiempo que advirtió que entrará en la «zona de exclusión establecida por el ejército israelí».

«El Gobierno recomienda encarecidamente a la flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima», pidió poco antes de su entrada en la zona de riesgo.

El Gobierno italiano informó este martes de que la fragata naval ‘Alpino’, que había enviado para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, emitirá una última llamada la noche del 1 de octubre, cuando el buque se encuentre a menos de 150 millas náuticas de la costa de Gaza, para embarcar a los integrantes que quieran regresen.

La organización criticó la decisión de Madrid y consideró que es una renuncia «a ofrecerles la protección necesaria»: «Por acción y omisión, el Gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder», agregó en un comunicado.

La Flotilla Sumud, que salió desde España, Túnez, Italia y Grecia cargada con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, denunció previamente dos ataques con drones durante su parada en puertos tunecinos, además de varias explosiones e interferencias en las comunicaciones, mientras navegaba en alta mar.

En paralelo a la Flotilla Sumud, el barco ‘Conscience’ -que el pasado mes de mayo fue atacado con drones en aguas de Malta- zarpó este martes desde el puerto italiano de Otranto hacia Gaza, para unirse a otros ochos barcos que salieron el sábado de la Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones para Gaza. EFE

lfp-mrs/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR