La Flotilla Sumud hacia Gaza prevé entrar a «la zona de alto riesgo» esta noche

Argel, 30 sep (EFE).- La Global Sumud Flotilla informó este martes que se encuentra a 175 millas náuticas (unos 324 kilómetros) de Gaza y prevé entrar esta noche en la zona considerada de «alto riesgo», después de que el Gobierno israelí anunciara su disposición a interceptar e incluso hundir algunos de sus barcos.

La misión, integrada por más de 500 activistas que viajan a bordo de más de cuarenta barcos, exigió un «paso seguro» hacia la franja de Gaza, y advirtió de que cualquier ataque contra la flotilla «es un ataque a Palestina».

La radio pública israelí Kan informó este martes de que las autoridades israelíes se preparan para interceptar a la Flotilla en las próximas 24 horas.

Además, la radio estatal israelí advirtió de que algunos de los barcos serán hundidos debido a su elevado número, lo que, según afirmó, dificultaría su remolque, mientras que sus integrantes serán detenidos, interrogados y posteriormente deportados.

El Gobierno italiano informó de que la fragata naval ‘Alpino’, que han enviado para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, emitirá una última llamada la noche del 1 de octubre, cuando el buque se encuentre a menos de 150 millas náuticas de la costa de Gaza, para que, los integrantes que quieran, regresen.

Las autoridades españolas por su parte, enviaron el pasado viernes un buque de acción marítima (BAM) como apoyo a la flotilla, sin embargo, la excaldesa de Barcelona e integrante de la flotilla Ada Colau aseguró este martes a EFE que todavía no ha llegado.

«Nos van a dejar solo en el momento más difícil, cuando estemos más amenazados», declaró Colau tras la retirada del buque italiano.

La flotilla, que salió desde España, Túnez, Italia y Grecia, denunció previamente dos ataques con drones durante su parada en puertos tunecinos, además de varias explosiones e interferencias en las comunicaciones, mientras navegaba en alta mar hacia Gaza. EFE

