La Flotilla Sumud rumbo a Gaza hace escala en Túnez a la espera de que se unan más barcos

2 minutos

Argel, 7 sep (EFE).- La Flotilla Sumud, que salió con ayuda humanitaria desde costas españolas hacia Gaza, hizo escala este domingo en Túnez, a la espera de que se unan las embarcaciones de la iniciativa magrebí, que aplazó su salida hasta el miércoles 10 de septiembre «por problemas técnicos y logísticos», informó el comité organizador.

Los barcos atracaron en el puerto de Sidi Bou Said -a 20 kilómetros de la capital tunecina-, después del retraso de la salida de la flotilla desde Túnez, que tenía previsto unirse en alta mar, y los barcos desde la isla italiana de Sicilia, que este domingo también aplazó su travesía.

Según declaró a EFE Ali Kniss, un portavoz de la flotilla magrebí, «los puntos de encuentro se determinan según las necesidades», ante estos imprevistos, y aseguró que «el camino hacia Gaza para romper el asedio sigue siendo el mismo».

La llamada Flotilla magrebí desde Túnez volvió este sábado a aplazar su salida por segunda vez, lo que llevó a los barcos que salieron desde España a desembarcar en tierras tunecinas hasta el miércoles 10 de septiembre, cuando todas naveguen hacia Gaza «para levantar el asedio».

Las embarcaciones de la «Global Sumud Flotilla», que tenían previsto salir este domingo desde la isla italiana de Sicilia (sur), también retrasaron la navegación, según los organizadores por los retrasos sufridos por los barcos que han salido de Barcelona, en el noreste de España, y la Flotilla magrebí desde Túnez.

La iniciativa internacional inició su travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 31 de agosto al grito de «Palestina Libre», pero tuvo que regresar por razones climatológicas, lo que retrasó la salida.

Finalmente, y tras la retirada el lunes de cinco embarcaciones «por razones de seguridad», la Flotilla internacional prosiguió su travesía hasta Túnez.

Aymen Bhiri, integrante tunecino del grupo de activistas de la Flotilla Sumud, confirmó a EFE la participación del nieto del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, Mandla Mandela, en las embarcaciones que saldrán desde Túnez, junto con la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que salieron desde costas españolas.

El comité informó de la convocatoria de una sentada frente a la Embajada del «enemigo estadounidense» en Túnez, a quien acusaron por su implicación en los «crímenes de genocidio y limpieza étnica» en la Palestina ocupada. EFE

na/lfp/amg

(foto)(video)