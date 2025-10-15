La Foodie Black Week se celebrará también en México a partir de 2026

Barcelona, 15 oct (EFE).- La Foodie Black Week, la semana en que restaurantes, hoteles, bares y coctelerías ofrecen descuentos, menús especiales y promociones exclusivas al estilo del ‘black friday’, anunció este miércoles su expansión internacional con la celebración de su primera edición en México en 2026.

En un encuentro con la prensa al que asistió una pequeña comitiva institucional y empresarial de los estados mexicanos de Puebla y Jalisco, el máximo ejecutivo de Foodie Black Week, el español Marc Miramontes, adelantó que esta feria se replicará a partir del año que viene en el país norteamericano.

Asimismo, la gastronomía mexicana, representada precisamente por Puebla y Jalisco, será la invitada en esta edición de la Foodie Black Week.

Con este anuncio, Barcelona se prepara para convertirse en el centro gastronómico y de ocio con la celebración de la III edición de la Foodie Black Week, del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Tras el éxito de sus primeras entregas en Barcelona y en Madrid, este evento pionero en Europa —conocido como ‘el black friday de la gastronomía’— regresa con cerca de 200 locales participantes entre Barcelona y otras localidades catalanas.

Durante siete días, restaurantes, bares, coctelerías y hoteles ofrecerán menús especiales, promociones y propuestas únicas que no están disponibles en ningún otro momento del año. EFE

