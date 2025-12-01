La formación gobernante en Georgia demandará a la BBC por información «falsa y absurda»

Tiflis, 1 dic (EFE).- Sueño Georgiano, la formación gobernante en Georgia, anunció hoy una demanda judicial contra la cadena británica BBC por publicar una investigación sobre el posible empleo el año pasado de un compuesto tóxico de la Primera Guerra Mundial para reprimir protestas antigubernamentales.

«Estamos iniciando una demanda contra la BBC por graves acusaciones contra el Gobierno georgiano, basadas en historias de partes interesadas y que no tienen nada que ver con la realidad», se afirma en una declaración difundida por el partido gobernante.

Según Sueño Georgiano, la publicación de la BBC «no sólo contiene información falsa y absurda, sino también acusaciones contra el Gobierno por el supuesto uso de ‘sustancias químicas’ por parte del Ministerio del Interior georgiano durante manifestaciones violentas».

«Convertido en una máquina propagandística del «deep state, este medio (la BBC) no ofrece ninguna prueba y todas sus suposiciones se basan en la opinión de personas, incluidos activos participantes en la acciones ilegales».

La BBC afirma que su Servicio Mundial ha hablado con expertos en armas químicas y ha descubierto que las pruebas apuntan al uso de un agente que el ejército francés denominó «camite».

Francia utilizó «camite» contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, agrega la emisora, y subraya que hay poca documentación sobre su uso posterior, pero se cree que se retiró de circulación en algún momento de la década de 1930 por la preocupación por sus efectos a largo plazo.

La cadena cita el caso de Konstantine Chakhunashvili, que se congregó frente al parlamento de Georgia en Tiflis durante la primera semana de protestas, que comenzaron el 28 de noviembre de 2024, debido a la indignación por el anuncio del partido gobernante de hacer una pausa en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

La policía georgiana respondió con diversas medidas antidisturbios, como el uso de cañones de agua y gas pimienta.

Chakhunashvili, pediatra que se encontraba entre los afectados por los cañones y que ha participado en muchas de las manifestaciones, comentó que sintió ardor en la piel durante días, una sensación que no se podía quitar con la ducha.

Este manifestante quería saber si otras personas habían sufrido efectos similares, por lo que invitó, a través de redes sociales, a quienes también fueron objeto de medidas de control de multitudes durante las manifestaciones.

Casi 350 personas se pusieron en contacto y casi la mitad afirmó haber sufrido uno o más efectos secundarios durante más de 30 días. EFE

