La francesa Ipsos vende a un fondo de Rusia el 80 % de su filial en ese país

París, 27 feb (EFE).- La empresa francesa Ipsos, una de las mayores del mundo dedicadas a investigación de mercado y consultoría, anunció este viernes la venta del 80 % de su filial en Rusia al fondo de ese país Direct Investments JSC, para cumplir con un cambio en la normativa local.

La matriz conservará tan solo el 20 % de la propiedad de la subsidiaria, que es el máximo que permitirá la legislación a partir de marzo próximo para este tipo de empresas.

Se trata de una enmienda a una ley federal que fue votada el 15 de julio de 2025 por el Parlamento ruso, de acuerdo a la cual «las personas con doble nacionalidad propietarios de empresas que realicen estudios de mercado en Rusia no podrán tener más del 20 % del capital social ni el control de dichas empresas», aclaró Ipsos en un comunicado.

En consecuencia, a partir de mañana Ekaterina Ryseva deja su cargo de directora general y será sustituida por el Sergey Evstratkin (actual director financiero de Ipsos Comcon LLC, la filial rusa).

«Con esta decisión -precisa el texto-, Ipsos ComCon LLC seguirá operando en Rusia sin cambios en los servicios y proporcionará estabilidad a nuestros empleados rusos».

De acuerdo al comunicado, la filial rusa tiene más de medio millar de clientes, unos 600 empleados y ocupa una «posición líder» en Rusia en sus sector.

Los ingresos de la subsidiaria representaron aproximadamente el 2 % del cómputo global de ingresos de Ipsos en 2025. EFE

