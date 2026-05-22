La francesa positiva de hantavirus sigue en cuidados intensivos tras 12 días hospitalizada

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París, 22 may (EFE).- La mujer de 65 años que dio positivo por hantavirus al ser repatriada a Francia el pasado 9 de mayo desde el crucero MV Hondius al llegar a Tenerife sigue desde entonces en cuidados intensivos en un hospital de París, señaló este viernes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

En una entrevista a la emisora France Info, Rist subrayó que los otros cuatro pasajeros franceses que también viajaron con ella a la capital francesa han seguido dando negativo en los test a los que se les ha sometido de forma repetida.

Esos viajeros del MV Hondius -puntualizó- «siguen hospitalizadas, en aislamiento. Están bien. La persona que estaba en cuidados intensivos, sigue en cuidados intensivos». Los cinco se encuentran internados en el hospital Bichat de París.

Otras 22 personas que no iban en el crucero pero fueron casos contacto de una de las pasajeras (luego fallecida de hantavirus) y que viajaron después a Francia fueron hospitalizadas en diferentes centros sanitarios del país, en los que siguen ingresadas en cuarentena.

Preguntada sobre si van a continuar la cuarentena en el hospital, aunque ya llevan casi dos semanas, la ministra confirmó de forma afirmativa: «Al ser la incubación de 42 días, el aislamiento es de 42 días», zanjó. EFE

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