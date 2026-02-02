La Fraternidad de Lefebvre anuncia que ordenará nuevos obispos en desafío a León XIV

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 2 feb (EFE).- La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), conocida como los ‘lefebvrianos’, ha anunciado este lunes su voluntad de ordenar nuevos obispos sin la aprobación del Vaticano, en abierto desafío al nuevo papa León XIV.

El superior de la Fraternidad, Davide Pagliarani, ha comunicado en un acto público en Francia su decisión de confiar a sus obispos nuevas ordenaciones episcopales el 1 de julio, según se lee en un comunicado de esta congregación en la sede suiza de Menzingen.

Esta disposición responde, según la nota, a que el Vaticano no ha respondido a las urgencias planteadas por la fraternidad en dos cartas.

«La situación objetiva de grave necesidad en la que se encuentran las almas exige esta decisión», agrega la nota.

De producirse, la ordenación de los obispos ‘lefebvrianos’ – una competencia pontificia- supondría una nueva ruptura con Roma tras años de intentos de acercamiento entre las partes.

La Fraternidad fue fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre como una asociación tradicionalista en rechazo frontal a las aperturas del Concilio Vaticano II (1962-1965).

En 1988 Lefebvre dio inicio a un auténtico cisma al ordenar a cuatro obispos sin la autorización del papa, un movimiento que obligó a Juan Pablo II a excomulgarlos a todos.

Después, Benedicto XVI intentó tender puentes con este bastión tradicionalista de la Iglesia católica y llegó incluso a levantar la excomunión a los prelados.

El superior general de la FSSPX había pedido una audiencia en agosto con el papa León XIV para exponer «filialmente» la situación de la fraternidad y también le comunicó por carta la «necesidad» de asegurar «la continuidad del ministerio de sus obispos».

Pagliarini ha avanzado su intención de dar «explicaciones» sobre su decisión y la situación en la que se encuentra la Fraternidad.

Esta amenaza ‘lefebvriana’ se produce a pesar de que León XIV ha dado algunas señales de apaciguamiento con los sectores más conservadores de la iglesia, como permitir en la basílica de San Pedro una misa tridentina en latín, muy limitada en tiempos de Francisco. EFE

gsm/sam/fpa