La Fraternidad San Pío X consagra a cuatro obispos por su cuenta, pese a la oposición del Vaticano

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La Fraternidad San Pío X consagró este miércoles por su cuenta a cuatro nuevos obispos, un acto «cismático» según el papa León XIV, que pidió a esta comunidad tradicionalista que renunciara a su proyecto.

Al ignorar el llamado último lanzado esta misma semana por el papa, los cuatro nuevos obispos consagrados en un acto multitudinario en Suiza -dos franceses, un estadounidense y un suizo- se encuentran de facto excomulgados.

La comunidad, fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991), agrupa a unos 600.000 fieles, según estimaciones, que se rigen por una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica.

Rechaza en su conjunto las evoluciones de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (en la década de 1960), defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático.

La misa de consagración se organizó al aire libre y ante miles de fieles en la pradera de Ecône, en el mismo lugar donde Marcel Lefebvre consagró a cuatro obispos en 1988.

«Es un día histórico. Está ocurriendo algo muy importante ahora, esto no va a detenerse aquí», declaró a la AFP Jean-Pierre Stauffer, de 79 años, que viajó desde Ginebra para asistir a la ceremonia, pese a la lluvia.

Para el Vaticano, consagrar a un obispo sin el acuerdo del papa es un acto de insubordinación directa que conlleva la excomunión automática de los obispos (consagrados y consagrantes) y constituye un «acto cismático».

Esta semana, el papa advirtió que, en caso de cisma, los sacramentos, como el matrimonio o la confesión, administrados por los obispos dejarían de ser reconocidos por la Iglesia católica.

En 1988 el papa Juan Pablo II hizo un llamado similar a la Fraternidad para disuadirla de ordenar nuevos obispos. Fue en vano.

La ordenación provocó una excomunión inmediata, que fue levantada en 2009.

La Fraternidad San Pío X es influyente en ciertos círculos conservadores. Alega en su defensa que ordenará obispos por «necesidad», ya que solo cuenta con dos en activo y esto limita su crecimiento.

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