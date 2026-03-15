La frontera norte de México se prepara para afrontar los efectos de la revisión del T-MEC

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Por Lety Villarreal

Ciudad Juárez (México), 15 mar (EFE).- La fronteriza Ciudad Juárez se prepara para afrontar los efectos de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que ha generado expectativas y preocupación en en la región, que conecta con El Paso (EE.UU.), uno de los puntos claves del comercio trilateral.

El debate surge luego de que el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, presentó los resultados de la consulta pública nacional para evaluar el futuro del acuerdo comercial. De acuerdo con el funcionario, el 78.5 % de los participantes se manifestó a favor de renovar el tratado, aunque con ajustes que permitan modernizar sus reglas frente a un entorno económico más competitivo.

La discusión es especialmente relevante en la región fronteriza, donde operan más de 300 plantas maquiladoras y miles de camiones de carga cruzan diariamente los puentes internacionales transportando productos de sectores como automotriz, electrónico, acero y manufactura.

Incertidumbre económica

Sin embargo, empresarios advierten que el proceso de revisión ocurre en un contexto de incertidumbre económica para la industria local.

“Todas (las industrias) están total incertidumbre, porque aunque en Estados Unidos más de 68 asociaciones han defendido la continuidad del T-MEC, sigue existiendo el riesgo de que cambien las reglas”, señaló en entrevista con Efe, Marcelo Vázquez Tovar, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anier).

El dirigente explicó que la situación coincide con un periodo complicado para la economía local. Según registros patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero cerraron 17 empresas formales en Ciudad Juárez, con lo que la ciudad acumula 63 compañías perdidas desde octubre de 2023.

“La pérdida de empresas refleja que las condiciones para los negocios son cada día más difíciles. El empleo en la maquiladora se contrae y llevamos 67.000 empleos perdidos”, advirtió.

A esta situación se suman factores como el aumento en los costos laborales, mayores regulaciones y una desaceleración en algunos sectores de exportación.

Tensiones en política estadounidense

La revisión del acuerdo comercial también coincide con tensiones en la política económica estadounidense impulsada por el presidente Donald Trump, particularmente por la imposición de aranceles al acero y al aluminio, que México busca discutir en el proceso de negociación.

Para la industria de Ciudad Juárez, el tema es especialmente sensible, ya que numerosas plantas manufactureras dependen de estos insumos para la producción destinada al mercado estadounidense.

“Vamos seguramente a una renegociación entre mayo y junio, pero esto sigue creando mucha incertidumbre”, señaló Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF).

Explicó que durante 2025 la industria exportadora en la frontera experimentó un año de estancamiento, en parte por las tensiones comerciales y las amenazas arancelarias.

“A pesar de que las exportaciones crecieron en algunos sectores, el principal indicador, que es el empleo, siguió a la baja”, indicó.

Según el empresario, esta situación ha provocado que proyectos de expansión industrial o nuevas inversiones se mantengan en pausa, mientras las empresas esperan claridad sobre el rumbo del tratado comercial.

Impacto directo a industria maquiladora

La frontera Juárez–El Paso concentra una parte significativa del intercambio comercial entre ambos países, con miles de operaciones logísticas diarias que sostienen cadenas de suministro regionales en América del Norte.

Por ello, cualquier modificación al T-MEC podría impactar directamente la competitividad de la industria maquiladora, los costos de transporte y las exportaciones que cruzan a diario entre ambos lados de la frontera.

Mientras el Gobierno mexicano impulsa la modernización del acuerdo, empresarios y especialistas coinciden en que la estabilidad del tratado será clave para mantener la inversión y el empleo en una de las zonas industriales más importantes de América del Norte. EFE

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