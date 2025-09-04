La Fuerza Aérea de Nigeria mata a al menos 15 terroristas en el noreste del país

2 minutos

Nairobi, 4 sep (EFE).- La Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, en inglés) mató este miércoles a más de 15 terroristas en un ataque aéreo contra un escondite situado en los alrededores del bosque de Sambisa, en el estado nororiental de Borno, según confirmó este jueves su portavoz, el comodoro del aire Ehimen Ejodame.

«El 3 de septiembre, una misión de interdicción aérea cuidadosamente planificada y ejecutada alcanzó un enclave terrorista recién identificado al oeste de Zuwa, en la zona del bosque de Sambisa», dijo Ejodame en un comunicado recogido por medios locales.

Según explicó el portavoz, la operación tuvo como objetivo escondites que albergaban a combatientes y comandantes responsables de «recientes hostilidades» en torno a la zona de Gwoza, en Borno.

«Los ataques resultaron devastadores, neutralizando a más de 15 terroristas y demoliendo estructuras clave para sus operaciones», agregó el portavoz.

Ejodame no mencionó a ningún grupo en particular, aunque el bosque de Sambisa, una vasta región del noreste del país, ha servido de bastión tanto para el grupo yihadista Boko Haram como para su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición del ISWAP.

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en el país, de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de las Naciones Unidas. EFE

