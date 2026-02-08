La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 69 drones en ataque nocturno ruso

1 minuto

Berlín, 8 feb (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que derribó 69 drones rusos lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del sábado a este domingo.

Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, 69 de los 101 drones empleados por Rusia fueron derribados o destruidos, aunque los militares del país invadido no pudieron evitar que se registraran 32 impactos en 13 puntos del país ni que hubiera una explosión en suelo ucraniano tras caer un dron abatido.

La gran mayoría de esos drones, unos 70, eran modelo ‘Shahed’, de tecnología iraní, añadió el mensaje castrense.

El ataque ruso, que según el parte aún continúa, obligó a movilizar a la aviación, tropas con misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas de drones, además de grupos de fuego móviles.

Este bombardeo se produce después de que, en la noche del viernes al sábado, Rusia empleara más de 400 drones y unos 40 misiles en un ataque que tuvo como principal objetivo la infraestructura energética del país y que obligó a realizar cortes de electricidad de emergencia en casi todas las regiones de Ucrania. EFE

