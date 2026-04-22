La Fuerza Aérea israelí vuelve a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente

2 minutos

Jerusalén, 22 abr (EFE).- La Fuerza Aérea Israelí volvió a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, según confirmó este miércoles el Ejército, en un incidente que, alegan los militares, fue «en defensa propia».

«Ayer martes, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron en la zona de Saluki, en el sur del Líbano, a dos terroristas que habían violado los acuerdos de alto el fuego, cruzaron la Línea de Defensa Avanzada y se acercaron a los soldados, representando una amenaza inmediata», recoge un comunicado castrense.

Según esta nota, tras la identificación de los supuestos milicianos de Hizbulá, la Fuerza Aérea israelí los mató «para eliminar la amenaza», en su segundo ataque de estas características ocurrido ayer.

Además, el Ejército de Israel acusó ayer al grupo armado chií de violar de forma «flagrante» el acuerdo de alto el fuego en el Líbano por lanzar cohetes contra las tropas israelíes que ocupan el sur del país y disparar un dron a territorio israelí (que fue interceptado antes de cruzar la frontera).

Por su parte y desde que entró en vigor la tregua el viernes, hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana libanés contabilizó 220 violaciones del acuerdo por parte de Israel, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el sur del Líbano, ocupando una franja que penetra entre unos 8 y 10 kilómetros desde la frontera común y aísla del resto del país a unos 50 municipios libaneses del sur, que el Ejército israelí está destruyendo y a los que impide regresar a su población. EFE

ybp/ah