La Fuerza Armada de Venezuela destruye un campamento de minería ilegal en el sur del país

2 minutos

Caracas, 30 oct (EFE).- Militares venezolanos destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), en una zona aledaña a una comunidad indígena, informó este jueves el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El funcionario militar indicó, en una publicación en Instagram, que en el campamento de minería ilegal, ubicado en un sector del municipio Atabapo, fueron incautados 400 litros de gasolina, 200 litros de gasoil, tres motores hidráulicos, así como una planta eléctrica.

También fueron hallados tres caracoles mineros (linternas de cabeza), dos alfombras usadas como tamiz, 200 metros de manguera de diferentes pulgadas y 20 metros de tubo, según Hernández Lárez.

«Dicho material sirve de soporte logístico para la destrucción del medio ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano, contraviniendo lo establecido en la normativa jurídica establecida en la Ley Penal del Ambiente», añadió.

El pasado 19 de octubre, la FANB detuvo a dos hombres en el estado Amazonas por su presunta vinculación con la minería ilegal, de acuerdo a la información publicada por Hernández Lárez.

Además, dijo entonces que se les incautaron dos motores, una planta eléctrica, siete tubos de PVC y 100 metros de manguera de alta presión.

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga «gran biodiversidad» y es «rica en recursos naturales, culturales y minerales», donde, además, hay «alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande» del país. EFE

sc/lb/mr