La Fuerza Armada de Venezuela incauta materiales usados para la minería ilegal

2 minutos

Caracas, 30 nov (EFE).- Militares venezolanos incautaron materiales y equipos usados en la minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en Instagram, el jefe militar indicó que decomisaron dos molinos de martillo, tres motocicletas, una motobomba, 60 metros de manguera plástica, 175 litros de gasolina y 200 metros de lona negra.

«Todo el material y equipo fueron incinerados en el lugar de los hechos, por servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano», añadió.

Los materiales fueron hallados en una zona del municipio Atabapo, dijo Hernández Lárez, quien no precisó si hubo detenidos en el operativo.

El pasado 13 de noviembre, la FANB destruyó materiales y equipos usados para la minería ilegal en Amazonas, según informó Hernández Lárez.

El funcionario precisó entonces que fueron hallados 800 litros de gasolina, dos motores de succión de agua, 362 metros de manguera y otros materiales que fueron destruidos.

Según un mapeo del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado junto con la ONG SOS Orinoco, desde 2020 la minería aurífera ilegal ha deforestado un total de 2.240 hectáreas del Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, lo que se ralentizó, sobre todo, el año pasado.

En los últimos años, la FANB ha ejecutado operativos en Yapacana que se han saldado con detenciones, la expulsión de miles de personas señaladas como «mineros ilegales», la incautación de enseres y equipos usados para la actividad y la destrucción de campamentos.

Sin embargo, SOS Orinoco advierte que la deforestación ha vuelto «a incrementarse en la segunda mitad de 2025, cuando -indicó- se han evidenciado nuevas minas en la cima del cerro Yapacana». EFE

sc/jrh