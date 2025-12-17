La Fuerza Armada de Venezuela preservará «a toda costa» la integridad territorial del país

1 minuto

Caracas, 17 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará «a toda costa» la integridad territorial y el actual sistema «constitucional y democrática», tras el anuncio del Gobierno de EE.UU. de que bloqueará todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano. EFE

sc/lb/rcf

(Vídeo)