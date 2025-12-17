La Fuerza Armada de Venezuela preservará «a toda costa» la integridad territorial del país

Caracas, 17 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará «a toda costa» la integridad territorial y el actual sistema «constitucional y democrático» tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de bloquear todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.

«La FANB cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (…) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país», señaló Padrino López al leer un comunicado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, dijo que la Fuerza Armada defenderá los «legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos; y de forma irreductible, defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz».

Padrino López señaló que las «burdas y soberbias amenazas» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no «intimidan» a Venezuela y que «la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie».

A juicio de Padrino López, la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados viola «flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos».

«En consecuencia, constituyen un claro acto de agresión y así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial, que pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana caribeña, y la estabilidad energética mundial», apuntó.

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

El republicano anunció de esta forma el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Según Trump, «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.EFE

