La Fuerza de Cohetes china sanciona a casi 200 expertos y proveedores por irregularidades

Pekín, 12 sep (EFE).- La Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) anunció la suspensión de casi 200 expertos y proveedores en el marco de una investigación sobre irregularidades en contrataciones militares que abarca casos de los últimos nueve años.

La rama castrense retiró la autorización a 74 expertos de evaluación y a 116 empresas, que pierden la posibilidad de participar en proyectos de suministro de bienes y servicios, según comunicados publicados en el portal oficial de adquisiciones militares entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de los que se hicieron eco en las últimas horas medios locales.

Las sanciones varían en su alcance: algunos afectados quedaron inhabilitados solo para licitaciones de la Fuerza de Cohetes, mientras que otros fueron excluidos de forma permanente de los concursos de todo el EPL.

En el caso de los expertos, la mayoría de las decisiones se adoptaron por «errores en la revisión de proyectos que afectaron al resultado de la evaluación».

La Fuerza de Cohetes, creada en 2015 como parte de las reformas militares impulsadas por el presidente chino, Xi Jinping, gestiona algunos de los activos estratégicos más importantes del Ejército chino, entre ellos el arsenal nuclear del país.

La rama ha estado bajo un escrutinio creciente en los últimos meses tras una serie de investigaciones internas que han afectado a varios de sus mandos.

En julio, la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano castrense del país, publicó nuevas directrices destinadas a reforzar la disciplina política y la integridad de los cuadros del Ejército, que se ha visto en el centro de diversos escándalos por corrupción en los últimos años.

Las normas establecen límites en el ejercicio de funciones y buscan recuperar la credibilidad de la institución, después de la caída de altos cargos de la Fuerza de Cohetes y tras la expulsión del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) de dos exministros de Defensa por corrupción en los últimos años. EFE

