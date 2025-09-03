La Fuerza de la ONU en Líbano denuncia un «grave» ataque israelí contra sus cascos azules

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) informó el miércoles de uno de los ataques israelíes «más graves» contra su personal desde el alto el fuego que frenó en noviembre la guerra entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hezbolá.

«Ayer [martes] por la mañana, drones de las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron cuatro granadas en proximidades a miembros de las fuerzas de paz de la Finul», cerca de la Línea Azul de demarcación establecida por la ONU entre los dos países, dijo la misión.

Uno de los explosivos impacto «a menos de 20 metros» y tres «a unos 100» del personal y los vehículos de la ONU, añadió.

«Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la Finul desde el acuerdo de cese de hostilidades del pasado mes de noviembre», condenó la misión de paz.

La Finul afirmó que había informado previamente al ejército israelí de sus planes de llevar a cabo labores de despeje de carreteras cerca de la frontera de facto al sureste de la aldea de Marwahin.

Señaló que poner en peligro la vida de los cascos azules constituía una violación del derecho internacional, en particular de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006, que sentó las bases del alto el fuego del año pasado.

El Consejo de Seguridad votó la semana pasada a favor de que las fuerzas de paz abandonen Líbano en 2027, al permitir solo una última prórroga de su mandato tras la presión de Israel y su aliado Estados Unidos para poner fin a la misión tras casi 50 años en funcionamiento.

