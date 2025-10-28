La Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, en estado de máxima alerta ante Melissa

1 minuto

Puerto Príncipe, 28 oct (EFE).- La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) anunció este martes que se encuentra en estado de máxima alerta y preparada para prestar asistencia a los ciudadanos haitianos que puedan verse afectadon por el huracán Melissa, que este martes tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas.

«Todos los contingentes de la GSF, incluidos los efectivos de Kenia, Jamaica, Bahamas, El Salvador y Guatemala, permanecen en estado de alerta y listos para participar en cualquier operación conjunta de gestión de catástrofes y ayuda humanitaria», indicó la Fuerza en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La GSF, que cuenta actualmente con los mismos efectivos de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), unos 1.000 agentes, reconoció que existen vulnerabilidades considerables que pueden generar desastres naturales de gran magnitud, especialmente en comunidades frágiles.

En previsión de las posibles consecuencias, la institución afirmó estar «dispuesta a colaborar» estrechamente con la Policía Nacional de Haití (PNH), las autoridades locales y las agencias humanitarias internacionales para garantizar una res. EFE

mm/pma/gf/pddp