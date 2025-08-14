La Fuerza Naval de Nicaragua decomisó 475 kilos de drogas en el último año

2 minutos

San José, 14 ago (EFE).- La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua decomisó 475 kilos de drogas, entre cocaína y marihuana, en los últimos 12 meses, informó este jueves esa institución en un informe divulgado en Managua, en el que no especificó el número de personas detenidas vinculadas con los alijos.

Entre agosto de 2024 y julio de 2025, la Marina nicaragüense decomisó 269 kilos de cocaína y 206 kilos de marihuana, según el informe de la Fuerza Naval dado a conocer en ocasión del 45 aniversario de su constitución.

En sus 45 años de fundación, la Fuerza Naval ha decomisado 66.665 kilos de drogas (65.117 kilos de cocaína y 1.548 kilos de marihuana), para un promedio anual de 1.481,4 kilos, tres veces más a lo incautado en los últimos 12 meses (475 kilos), de acuerdo con los datos de esa institución.

En esos 45 años también se han incautado 12,4 millones de dólares, 92,3 millones de córdobas (2,5 millones de dólares), 805 armas de uso restringido, así como 342 lanchas dedicadas a actividades del narcotráfico, de acuerdo con la información.

Asimismo, han retenido a 10.722 migrantes irregulares procedentes de África, Asia, América del Sur, América Central y Europa.

Por otro lado, la Naval destacó que en Nicaragua «no existen grupos organizados, maras, sicariatos, carteles» ni es un «país bodega» del narcotráfico.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan ‘Muro de Contención’, que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, y mantienen «estrechos lazos de cooperación» con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores. EFE

mg/mt/eav