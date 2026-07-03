La fundación del lanzador Reynaldo López envía 100 cajas de ayuda humanitaria a Venezuela

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Santo Domingo, 3 jul (EFE).- La organización Reys of Tomorrow Foundation del lanzador dominicano de Grandes Ligas Reynaldo López realizó un envío de alrededor de 100 cajas con ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos que el pasado 24 de junio arrasaron el norte de dicho país.

La ayuda será recibida en un centro de acopio ubicado en un colegio Jesuita en Venezuela, institución que distribuirá el contenido de los paquetes «garantizando que lleguen a las personas y familias que más lo necesitan», informó este viernes la fundación.

El cargamento está compuesto por alrededor de 100 cajas, paquetes y fardos con artículos esenciales, entre ellos: medicamentos, insumos médicos, alimentos, ropa, leche para niños, pañales, productos de higiene personal, alimentos no perecederos y bebidas.

Con todos estos productos se busca «brindar alivio inmediato a cientos de personas que enfrentan las consecuencias de esta emergencia».

La fundación agradeció en un comunicado su más profundo agradecimiento a los «aliados estratégicos, amigos, influencers, relacionados y voluntarios que respondieron al llamado y realizaron importantes aportes para hacer realidad este envío humanitario».

Además, reconoció de «manera especial» la colaboración de Anthony Peguero, conocido como «Liguita Teteo», además de Meeting God in Missions, Supermercados Iberia, la Dra. Reina Wuel, la Dra. Yaritza Montilla, así como de muchas otras personas que, «desde el anonimato», aportaron medicamentos, alimentos, ropa, insumos médicos, recursos y horas de voluntariado «para que esta ayuda pudiera llegar a quienes hoy más la necesitan».

«Cada caja enviada representa mucho más que una donación; representa el amor, la generosidad y el compromiso de un pueblo que decidió extender su mano amiga. Este contenedor lleva la esperanza de decenas de dominicanos que demostraron que la solidaridad no conoce fronteras y que, cuando nos unimos por una causa, somos capaces de transformar vidas», destacó la fundación. EFE

pma