La Fundación Humanitaria para Gaza denuncia «intimidación constante» a sus trabajadores

Jerusalén, 20 ago (EFE).- John Acree, director ejecutivo de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), afirmó este miércoles que sus trabajadores locales en la Franja palestina sufren «intimidación constante» y una «enorme presión», y que Hamás ha contactado a sus familias para advertirles de que deben renunciar a su labor o enfrentarse a las consecuencias.

En una comparecencia virtual, el director de la polémica fundación aseguró que muchas de las personas gazatíes que trabajan para la GHF en el enclave palestino han tenido que trasladar a sus familias varias veces para «evitar ser atacados» y recordó que el gobierno gazatí, controlado por Hamás, amenazó con la pena máxima (la de muerte) a cualquier persona que colabore con ellos.

La GHF mantiene cuatro puntos -aunque solo tres de ellos funcionan en la práctica- abiertos en Gaza para repartir comida de acuerdo a un nuevo sistema establecido a finales de mayo por Israel para suplir a los cientos de puntos que tenía la ONU, bajo el argumento de que Hamás se quedaba la ayuda.

Los puntos están localizados en zonas militarizadas de difícil acceso para la población, que tiene que caminar kilómetros para llegar a ellos y enfrentarse a las tropas israelíes que disparan cuando dicen sentirse amenazadas, lo que ha provocado la muerte de cientos de personas, según el gobierno gazatí.

Según Acree, que reconoció que los puntos actuales «no son suficientes», sus trabajadores -también emplea a contratistas estadounidenses- no hablan abiertamente porque se enfrentan a «amenazas de muerte, acoso a sus familias y vandalismo en sus hogares». «Yo incluido», añadió

Acree defendió el «exitoso» sistema de la GHF, que opera, dijo, en «un ambiente hostil de desinformación (…) alineada con Hamás», y acusó al grupo islamista de hacerse con la ayuda en el antiguo sistema de la ONU que, estaba, insistió «liderado» por ellos.

No hay pruebas verificadas de que Hamás se quedara efectivamente con la ayuda que repartía en Gaza la ONU y que ahora se ve reemplazada por estos puntos gestionados por la GHF.

En uno de esos puntos, EFE pudo atestiguar cómo el Ejército israelí disparaba de madrugada a los gazatíes que intentaban acceder antes de su apertura, causando varios muertos, y cómo luego la ayuda se dejaba en un espacio abierto para que la cogiera el primero que llegara, lo que provocó peleas y que los más rápidos y fuertes se hicieran con ella.

Ya son más de 2.000 las personas que han muerto en la Franja de Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria desde el inicio de la guerra en octubre de 2022, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el Gobierno del grupo islamista Hamás.

Y según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, utilizada por la ONU, en Gaza ya se han alcanzado dos de los tres umbrales que definen una hambruna: el desplome del consumo de alimentos y la malnutrición aguda. EFE

