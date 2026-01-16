La Fundación Louis Vuitton, inaugurada en 2014, ya es el sexto museo más visitado de París

2 minutos

París, 16 ene (EFE).- La Fundación Louis Vuitton, creada en 2014 con el fin de para hacer el arte y la cultura «accesibles para todo el mundo» con exposiciones y eventos culturales, superó el millón y medio de visitantes en 2025, lo cual la convirtió en el sexto museo más visitado de París, informó este viernes la institución.

Los 1.570.000 visitantes recibidos en 2025 suponen una cifra récord para la fundación, y la sitúan por encima de centros de exposiciones como el Petit Palais, que alberga el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de París, o el Palacio de los Inválidos, que acoge el museo del Ejército y la tumba de Napoleón.

«La Fundación siempre ha hecho exposiciones realmente inéditas. Por ejemplo, las de la colección Chtchoukine y la colección Morozov, que se presentó junta en París por primera vez fuera de Rusia, o como la colección Rothko, que se hizo con Christopher Rothko, hijo del artista», explicaron a EFE fuentes de la fundación.

La exposición dedicada al pintor británico David Hockney, titulada ‘David Hockney 25’, recibió por sí sola casi un millón de visitantes, y ha situado a la fundación, junto a las dedicadas al americano Tom Wesselmann y el alemán Gerhard Richter, cerca de algunas de las pinacotecas más concurridas y prestigiosas de París.

Concretamente, estas cifras dejan a la fundación solo por detrás del museo del Louvre, que es el más grande y visitado del mundo (con 9 millones de entradas vendidas en 2025), del museo de Orsay (4,9 millones), del Grand Palais (3,4 millones), del Georges Pompidou (2,6 millones) y de la Ciudad de las Ciencias y la Industria (1,9 millones). EFE

plc/cat/rml