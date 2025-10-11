La Fundación Racing, presente en el congreso ‘Gol Iberoamérica, Fútbol para el Desarrollo’

Santander, 11 oct (EFE).- La Fundación Real Racing Club ha representado a Cantabria y al fútbol español en el congreso ‘Gol Iberoamérica, Fútbol para el Desarrollo’, organizado por la Fundación River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina).

El evento reunió a fundaciones y clubes de toda Iberoamérica comprometidos con el uso del fútbol como herramienta de transformación social, según ha informado el club cántabro en una nota de prensa.

En una de las mesas temáticas, dedicada a la salud mental en la infancia y la adolescencia, el director de la Fundación Real Racing Club, César Anievas, presentó el programa ‘Racing Saludable’, una iniciativa que une deporte, salud y educación para mejorar el bienestar físico y emocional de los jóvenes.

El programa ‘Racing Saludable’, desarrollado en colaboración con la Fundación Marqués de Valdecilla y el sistema de Salud Pública de Cantabria, ofrece un modelo integral de intervención destinado a jóvenes con problemas de salud física y mental.

A través de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, psicólogos, nutricionistas y profesionales del deporte, se diseñan itinerarios personalizados que combinan actividad física adaptada, apoyo psicológico y educación nutricional.

Durante su intervención, Anievas subrayó que «esta alianza entre deporte y salud pública permite no solo mejorar la calidad de vida de los participantes, sino también generar un impacto positivo en la comunidad, fomentando hábitos de vida saludables y reforzando el papel del fútbol como herramienta preventiva y educativa».

La participación en este congreso internacional, ha destacado la entidad verdiblanca, refuerza la proyección y el compromiso de la Fundación Real Racing Club con la salud, la inclusión y el bienestar. EFE

