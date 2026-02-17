La futura ministra de Deporte de Chile priorizará acabar con la violencia en los estadios

Santiago de Chile, 17 feb (EFE).- Natalia Duco, que asumirá en marzo próximo como ministra de Deporte de Chile en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, afirmó este martes que dará prioridad a abordar el cese de la violencia en los estadios.

“Vamos a tener la intención de trabajar voluntariamente con el Ministerio de Seguridad, en conjunto, ponernos a disposición”, aseguró Duco a medios chilenos tras finalizar reuniones con las autoridades del deporte salientes.

La funcionaria aseguró que “se van a hacer todos los esfuerzos que se necesiten con tal de lograr ese objetivo”, de ofrecer garantías para la asistencia a los partidos de fútbol en Chile sin episodios de violencia.

“Es un sueño para mí que las familias en Chile vayan al estadio a disfrutar el deporte, sin miedo”, ratificó.

La temporada 2026 de la liga chilena comenzó con un incidente protagonizado por barristas de Universidad de Chile, quienes incendiaron objetos en la tribuna del Estadio Nacional de Santiago y se enfrentaron a la policía en un partido de la primera fecha.

A partir de este episodio, el tema de la seguridad en los eventos deportivos se acentuó como prioridad en la agenda gubernamental chilena, que determina los permisos para la realización de los partidos.

Duco, sin embargo, aclaró que la seguridad en los estadios “es un plan que no lo ve el Ministerio del Deporte. Nos compete, sin duda, porque el Parque Estadio Nacional es de administración nuestra, pero nunca ha estado dentro del Ministerio”.

Desde hace más de una década las autoridades impusieron que en la disputa de partidos de alto riesgo solo ingresen a los recintos deportivos aficionados locales.

La norma se enmarcó dentro de un régimen legal conocido como ‘Ley Estadio Seguro’, que tuvo un organismo administrador de sus políticas, pero que fue eliminado en 2025.

Tras la muerte el año pasado de dos hinchas de Colo Colo por acción policial en el marco de un partido por Copa Libertadores, el gobierno de Gabriel Boric cerró dicha entidad calificándola de “fracaso” y creó una nueva adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.

El presidente Kast, que asume en marzo próximo, prometió “tolerancia cero” con la violencia en los estadios y ofreció una estrategia para afrontar el problema, una línea que Duco deberá articular dentro de sus funciones como ministra de Deporte.

El plan consiste en aplicar penas de cárcel a quienes cometan actos vandálicos, dar mayor autoridad a la policía para intervenir dentro y fuera de los estadios, exigir más inversión en seguridad a los clubes y cortar sus nexos con las barras bravas. EFE

