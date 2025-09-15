La gala de los Emmy alcanza los 7,4 millones de espectadores, la más vista en cinco años

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La 77 edición de los premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión en Estados Unidos, atrajo a 7,4 millones de espectadores y se consagró como la gala más vista en los últimos cinco años.

La ceremonia, que se celebró el pasado domingo en el Teatro Peacock de Los Ángeles y que retransmitió la cadena CBS, obtuvo un 8 % más de audiencia que en la pasada edición, que se emitió en la cadena ABC, de acuerdo con los datos de la agencia Nielsen recogidos por Los Angeles Times.

Las indicadores muestran además que el interés por los galardones más codiciados de la pequeña pantalla aumentó por segundo año consecutivo hasta alcanzar la cifra más alta desde 2021, cuando fue televisada por última vez en CBS.

La sátira de Apple TV+ sobre los grandes estudios de Hollywood, The Studio, rompió el récord como la serie de comedia con la temporada más premiada en la historia de los Emmy, al ganar 13 estatuillas, incluida la de mejor serie de comedia.

Por su parte, ‘The Pitt’, ambientada en las emergencias de un hospital de Pittsburgh, se alzó como la mejor serie de drama, mientras que el fenómeno de Netflix ‘Adolecense’ se impuso en la categoría a mejor miniserie. EFE

