La galería guatemalteca Proyectos Ultravioleta recibe el premio mejor estand de ARCO 2026

2 minutos

Madrid, 5 mar (EFE).- La galería Proyectos Ultravioleta, con sede en Ciudad de Guatemala y Londres, recibió este jueves en Madrid el premio del jurado al mejor estand de la feria de arte contemporáneo ARCO por su apuesta que busca «activar el espacio», combinando la pintura, la escultura y el arte textil de cinco artistas latinoamericanos.

En el espacio conviven las formas geométricas, traslúcidas y coloridas de la argentina Amalia Pica junto a las telas de sus paisanas Claudia Alarcón y el colectivo Silät.

A ellas se suman la denuncia de la violencia política de los ‘gouaches’ del guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa, los lienzos a gran tamaño de la suizoargentina Vivian Suter y la apuesta de la chilena Johanna Unzueta por diferentes materiales y la acuarela al pastel.

El premio, dotado con 8.000 euros, está patrocinado por sexto año consecutivo por la compañía de automóviles Lexus y ha sido concedido por un jurado formado por la directora del Institute Art Gender Nature de la Academia de Arte y Diseño FHNW de Basilea (Suiza), Chus Martínez, y el comisario independiente Omar López Chahoud.

Los miembros de Proyectos Ultravioleta han expresado a los medios su alegría y el honor por haber recibido este premio después de tanto tiempo participando en la feria, aunque este es el primer año que concursaban en el espacio principal, y lo han calificado como un voto de confianza y validación.

Su director, Stefan Benchoam, ha recordado que los cinco artistas presentes han sido ya exhibidos en España (por ejemplo, Naufus Ramírez-Figueroa tuvo una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2025) y el resto de Europa, y el equipo quería «seguir extendiendo» su presencia en el continente.

El director de Marketing de Lexus España -empresa que mantiene un acuerdo de difusión de contenidos con EFE-, Sergio Bispo, ha explicado que su participación en ARCO es una «pequeña aportación al mundo de la cultura y al mundo del arte».

Por último, la directora de ARCO, Maribel López, que también ha participado en el acto de entrega, ha reivindicado el «esfuerzo» y la «creencia» en el arte que llevan a cabo las galerías, que despliegan «una manera de mirar única» con su trabajo. EFE

jmbl/jmp/jlp/mra

(foto)