La ganancias de colombiana Ecopetrol crecieron un 235 % en el segundo trimestre del año

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Bogotá, 3 ago (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol tuvo en el segundo trimestre del año un beneficio neto de 6,1 billones de pesos (unos 1.882 millones de dólares), superior en un 235 % al resultado del mismo periodo de 2025, informó este lunes la compañía.

«Creo que estamos mostrando resultados positivos este último trimestre», manifestó en una rueda de prensa el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, quien indicó que eso se debe a los mejores precios del barril de petróleo brent y a «mejores diferenciales de productos refinados, que compensaron parcialmente una menor tasa de cambio promedio», así como a factores tributarios.

En cuanto al Ebitda (resultado bruto de explotación), fue de 17,7 billones de pesos (unos 5.459 millones de dólares) en el segundo trimestre, lo que supone un 59 % más que entre abril y junio de 2025.

Los ingresos del segundo trimestre sumaron 40,2 billones de pesos (unos 12.411 millones de dólares), lo que significa que crecieron un 35 % frente al periodo comparado.

«Con respecto al desempeño operativo, la producción de hidrocarburos alcanzó 706.000 barriles de petróleo equivalente al día en el trimestre, nivel que refleja el impacto de eventos de entorno y restricciones operativas en campos estratégicos que limitaron el crecimiento esperado de crudo nacional», señaló Hurtado.

En el primer semestre la ganancia neta ascendió a 8,9 billones de pesos (unos 2.778 millones de dólares), un aumento del 81 % respecto a los primeros seis meses del año pasado, mientras que el Ebitda fue de 31,1 billones de pesos (unos 9.603 millones de dólares), un 28 % más que en la primera mitad de 2025.

Al cierre de junio, la empresa tenía una caja consolidada de 11 billones de pesos (unos 3.398 millones de dólares), agregó el balance.

«Los resultados del Grupo Ecopetrol al cierre del primer semestre de 2026 reflejan la capacidad para maximizar los resultados de nuestra estrategia integrada y la excelencia operacional de nuestros negocios para responder con agilidad a las dinámicas del mercado», explicó Hurtado.

El presidente encargado destacó además el anuncio hecho este mismo lunes por Ecopetrol y la brasileña Petrobras sobre un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano, la misma zona donde están los mayores yacimientos de ese hidrocarburo en Colombia como Sirius y Copoazú.

«El hallazgo refuerza el potencial de gas en esta región del ‘offshore’ colombiano y suma volúmenes que pueden contribuir con la seguridad energética del país y la región», señalaron ambas compañías en un comunicado. EFE

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