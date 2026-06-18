La gasolina en Chile confirma su mayor baja tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Santiago de Chile, 18 jun (EFE).- El Gobierno chileno confirmó este jueves la baja en el precio de la gasolina y el diésel, la mayor desde su histórico aumento en marzo pasado, y que estaba prevista a raíz del acuerdo suscrito entre Estados Unidos e Irán.

El valor de la gasolina de 93 y 97 octanos disminuyó 0,12 dólares (entre 95 y 106,7 pesos chilenos) por litro respectivamente, mientras que el petróleo diésel bajó alrededor de 0,13 dólares (117,5 pesos chilenos) por litro.

«Si la paz en Medio Oriente se consolida, el precio de las bencinas podría seguir bajando, y como gobierno usaremos todas las herramientas que la ley nos permite para que ese alivio llegue lo antes posible a las familias», señaló Juan Pablo Rodríguez, subsecretario del ministerio de Hacienda.

Este descenso representa el mayor alivio en el precio de los combustibles desde que en marzo pasado, a pocos días de su llegada a La Moneda, el gobierno del presidente José Antonio Kast impusiera un histórico aumento atribuido a la guerra en el golfo Pérsico.

El alza, la segunda mayor en la historia del país, fue en aquel momento de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel.

Irán y Estados Unidos acordaron un memorando de entendimiento que busca poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, y que fue firmado sin encuentro presidencial en un proceso remoto. El memorando abre un plazo para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. EFE

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