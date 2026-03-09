La gasolina sube casi un 17 % en EE.UU. desde el inicio de la guerra con Irán

Austin (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a subir este lunes y alcanzó los 3,48 dólares por galón, impulsado por el aumento del petróleo en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el precio nacional de la gasolina ha aumentado casi un 17 % desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El alza se produce después de que el precio del crudo superara los 100 dólares por barril este lunes, debido a que los países de Oriente Medio redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región.

Los países del G7 (Grupo de los Siete), incluido Estados Unidos, se reunieron hoy para abordar la situación y anunciaron que están dispuestos a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos, incluyendo la liberación de reservas estratégicas.

La guerra, que ya suma diez días, ha provocado un fuerte repunte en los mercados energéticos. En la última semana, el precio del crudo WTI ha aumentado alrededor de un 35 %, lo que ha impulsado también los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones.

Aunque los precios más altos de la gasolina se registran en la costa oeste del país, el mayor incremento semanal se ha observado en estados como Texas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Florida, de acuerdo con datos recopilados por el diario The Wall Street Journal.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó el domingo que el repunte de los precios de la energía podría prolongarse durante algunas semanas, pero no meses.

En una entrevista con la cadena CNN, señaló que, «en el peor de los casos, esto durará semanas, no meses», y aseguró que Washington no tiene planes de atacar la industria energética iraní, incluido su sector petrolero o de gas natural.

El aumento de los precios del combustible se produce en un contexto de creciente volatilidad en los mercados energéticos globales debido al conflicto en Oriente Medio. EFE

