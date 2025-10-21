La gastronomía, un nexo entre España y Portugal con «mucho arraigo cultural y tradicional»

Lisboa, 21 oct (EFE).- «La cocina es cultura, la comida es cultura», defendió el chef portugués José Avillez este martes, quien, junto al español Nacho Manzano, puso en valor en Lisboa la unión que existe entre España y Portugal a nivel gastronómico y cómo el arte culinario tiene «mucho arraigo cultural y tradicional» en ambos países.

«Somos dos países muy empáticos y, de alguna manera, con dos personalidades diferentes, y creo que eso es lo enriquecedor, pero a la vez tenemos esa hermandad, por lo menos en el colectivo de la cocina», dijo a EFE Manzano, de Casa Marcial, restaurante con tres estrellas Michelín ubicado en plena montaña asturiana.

De hecho, el chef asturiano rememoró la primera vez que llegó a cocinar a Portugal, concretamente en Oporto en el año 1997, y le sorprendió «la acogida del portugués, la cercanía».

Por su parte, Avillez ensalzó los elementos comunes en ambas gastronomías, como la tradición, el clima, los ingredientes y las costumbres, así como la importancia de la comida en ambas sociedades: «Si buscamos en los momentos importantes de nuestra vida, el 90 % han pasado sentados a la mesa».

Avillez, que se formó, entre otros, en El Bulli con Ferran Adrià, cosecha dos estrellas Michelín con su Belcanto en Lisboa.

Ambos cocineros reflexionaron sobre los nexos de unión de ambas culturas gastrónomicas, así como sobre el futuro de la alta cocina en la península ibérica, en el marco de la iniciativa ‘Diálogos transfronterizos: visiones compartidas’, impulsada por el Instituto Cervantes en la capital lusa.

«La cocina es cultura, y al final la cultura tiene que estar vinculada a la tradición, van de la mano», opinó el español, y aseguró que en ambos países los cocineros tienen «mucho de donde agarrarse» porque «en la tradición hay mucha inspiración y mucha modernidad»

Y concluyó: «La tradición es, para mí, un patrimonio inspirador inagotable».

Avillez destacó que en Portugal miran «mucho a España y a los cocineros españoles como un ejemplo» y que «hay mucha influencia española en la alta cocina portuguesa», frente a lo que Manzano agregó que «si es España es tan referente (a nivel gastrónomico en el mundo» es por el peso de la tradición». EFE

