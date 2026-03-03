La gastronomía y la multiculturalidad chilena protagonizan la Semana de Chile en Madrid

Madrid 3 mar (EFE).- Los aromas y sabores de la gastronomía chilena conectados a la diversidad cultural y el talento humano son la fórmula escogida por los organizadores de la Semana de Chile en Madrid para fomentar una percepción positiva del país a nivel internacional.

En un evento celebrado este martes en el espacio de Kitchen Club en la capital española, los asistentes degustaron una selección de productos chilenos, junto a una demostración culinaria de algunos platos como el ceviche de almejas, ostión y pescado blanco en granizado de pisco sour, pichanga verde de puerros, coliflor, espárragos y topinambur en velo de espinacas y cilantro con palta asada o el pastel de choclo.

El chef chileno Carlos Pascal, fundador de Kitchen Club, aseguró que la diversidad de Chile, un país con casi 6.500 kilómetros de costa y flanqueado por una cordillera como Los Andes, ha inspirado el menú, en el que también ha querido plasmar «algunos guiños a esos países latinoamericanos que hoy en día son parte de la cultura y enriquecen la cocina».

Por su parte, el director de alianzas estratégicas de Marca Chile, Víctor Palma, añadió, en una entrevista con EFE, que además de la gastronomía quieren mostrar «quién está detrás de cada producto, de cada servicio y también el potencial de las energías limpias, ya que Chile se está destacando en Latinoamérica (en este sector)”.

Precisamente, el evento fue el escenario de la presentación de la nueva campaña internacional ‘Chile, lo vas a ver’, con la que, en palabras de los organizadores, quieren consolidar un relato coherente, «basado en hechos concretos», con la que ofrecer «una visión de futuro».

Marca Chile, entidad encargada de promover la imagen del país en el exterior -que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, ha elegido Madrid como segunda etapa de esta campaña orientada a impulsar relaciones institucionales, empresariales y de generación de contenidos estratégicos.

La iniciativa comenzó en São Paulo (Brasil) y tras su paso por Madrid, se realizará en Nueva York y Londres, con cuatro ejes principales («energía, futuro, talento y colores») y especial foco en sectores como las exportaciones, la inversión, el turismo y las energías limpias.

«España, y particularmente Madrid, es la puerta de entrada al resto de Europa y, por eso, es tan importante y significativo este evento para mostrar que Chile está haciendo cosas que son relevantes, que estamos generando vanguardia. Por eso elegimos España para ser el contacto inicial en Europa», destacó Palma.

En este sentido, el director de ProChile en España y Portugal, Gabriel Guggisberg, desglosó algunas cifras como que, en la actualidad, las inversiones de empresas chilenas hacia la Unión Europea son de alrededor de 7.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones corresponden a España, por lo que sostuvo que se trata de un buen punto de partida para incrementar las relaciones comerciales en ambas direcciones. EFE

