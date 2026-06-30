La generación de empleo formal en Brasil se redujo en un 28 % hasta mayo

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Río de Janeiro, 30 jun (EFE).- Brasil generó en los cinco primeros meses de este año 767.326 nuevos empleos formales, un número en un 28 % inferior al del mismo período de 2025 (1,07 millones) y que refleja la desaceleración en la mayor economía de América Latina, informó este martes el Gobierno.

Se trata del menor número de empleos con todas las garantías laborales creado por el país para el período desde 2020, cuando la crisis generada por la pandemia de la covid destruyó 1,3 millones de empleos entre enero y mayo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo.

Tan solo en mayo de este año el país creó 72.960 puestos de trabajo, con una reducción del 8,2 % frente a abril (79.526) y del 52,3 % en la comparación con el mismo mes del año pasado (153.108).

La generación de empleos formales en mayo, resultante de la diferencia entre las 2,2 millones de contrataciones y los 2,13 millones de despidos, fue la menor para un mes en lo que va de 2026.

El 62,5 % de los nuevos empleos creados en Brasil en mayo los generó el sector servicios, con 45.655 puestos de trabajo. Enseguida se ubicaron la construcción (12.096), la agropecuaria (10.205), la industria (4.974) y el comercio (40).

Pese a la reducción del ritmo de generación de puestos de trabajo, Brasil contaba en mayo con un récord de 47,9 millones de trabajadores con empleo formal.

Ese aumento ayudó a que la tasa de desempleo en Brasil bajara hasta el 5,6 % de la población económicamente activa en el trimestre concluido en mayo, la menor tasa para este período en los últimos 15 años, y a que la tasa de informalidad se ubicara en el 37,3 %.

La menor creación de empleos formales se produce en medio de las previsiones que apuntan a una nueva desaceleración económica en el país en 2026, causada por, entre otros factores, la alta tasa de interés.

La economía brasileña creció el 2,3 % en 2025, tras haberse expandido el 3,4 % en 2024, y para este año el Banco Central estima un crecimiento de alrededor del 2,0 %. EFE

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