La generación de empleos formales en Brasil se redujo en un 15,5 % en septiembre

Río de Janeiro, 30 oct (EFE).- Brasil, la mayor economía latinoamericana, generó en septiembre 213.002 nuevos empleos formales, un número en un 15,5 % inferior al del mismo período de 2024 y el menor para el mes en los dos últimos años, informó este jueves el Ministerio de Trabajo.

El saldo positivo, resultado de la diferencia entre 2,29 millones de contrataciones y 2,08 millones de despidos, confirma la tendencia a reducción de la generación de empleo con todas las garantías laborales en los últimos meses.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 el país generó 1,72 millones de empleos, con una reducción del 14 % frente al mismo período del año pasado, el menor resultado igualmente en los dos últimos años.

Según el Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores con contrato formal subió desde 47,5 millones en septiembre de 2024 hasta el récord de 48,9 millones el mes pasado.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo en Brasil cayó en septiembre al 5,6 % de la población ocupada, su menor nivel en los últimos trece años, pero la tasa de informalidad es del 38 % de los trabajadores.

El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, atribuyó la reducción del ritmo de generación de empleos formales a la desaceleración de la economía brasileña, que se prevé que crecerá un 2,3 % este año tras haberse expandido un 3,4 % en 2024.

«Los números no son novedad para el ritmo en que viene comportándose la economía por los altos intereses. Muchos sectores reclaman de los altos intereses», admitió Marinho al referirse al elevado costo del dinero.

El Banco Central mantiene la tasa básica de intereses en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, como una herramienta para intentar controlar la inflación, que este se prevé que llegue al 4,7 %, por encima nuevamente de la meta del emisor. EFE

