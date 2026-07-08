La generación de residuos se disparó hasta un 58 % en Ciudad de México debido al Mundial

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).– Las tres semanas de celebraciones masivas con motivo del Mundial de Fútbol 2026 provocaron una crisis ambiental en la Ciudad de México, luego de que la generación de residuos sólidos urbanos se disparara en un 58 %, de acuerdo con un informe publicado este miércoles por la consultora climática DUA NetZero Consulting.

El volumen de desechos en la capital del país pasó de su promedio habitual de 12.400 toneladas diarias a cerca de 19.700 toneladas al día, lo que representa una carga extraordinaria de casi 7.300 toneladas cada jornada. Con estas cifras, se rebasó por completo la capacidad operativa de las únicas tres plantas públicas de selección y aprovechamiento de residuos con las que cuenta la metrópoli.

Las autoridades ambientales capitalinas estimaron que un 60 % de toda la basura acumulada durante las jornadas mundialistas correspondía a plásticos de un solo uso, principalmente vasos, envases de bebidas e impermeables desechables que fueron distribuidos de forma masiva en restaurantes, centros de reunión y en los denominados Fan Fests.

A pesar de las medidas de contingencia implementadas por el Gobierno de la capital mexicana, como el programa «Megalimpiatón de la Afición» o las jornadas intensas de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) —que retiró 40 toneladas de desechos en una sola noche tras el partido contra Corea del Sur—, los especialistas advirtieron que redoblar turnos de limpieza no es una solución sostenible ante las limitadas opciones de infraestructura de reciclaje tradicional.

Para hacer frente a esta problemática desde la raíz, sectores técnicos señalan la necesidad de «aplicar de manera estricta» el marco jurídico vigente, el cual incluye normas contra el uso de plásticos de un solo uso y establece pautas para la validación de materiales compostables.

Esta saturación en los servicios públicos ha coincidido con la celebración del Mundial de Fútbol 2026, en el que México ha compartido la organización con Estados Unidos y Canadá, que atrajo a cientos de miles de turistas internacionales que han concentrado sus festejos y dinámicas de consumo en los principales corredores turísticos de la capital.

Tras la derrota de México ante Inglaterra el pasado domingo no se esperan más festejos multitudinarios para celebrar los triunfos de la selección azteca. Tampoco se disputarán más partidos en el país, ya que desde cuartos de final, la competición terminará en Estados Unidos y Canadá, con lo cual se espera una bajada en la generación de residuos en la capital mexicana. EFE

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