La generadora eléctrica argentina Genneia solicita registro ante la SEC

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Buenos Aires, 2 jul (EFE).- La compañía argentina de generación eléctrica Genneia solicitó su registro ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, en inglés), paso que abre la posibilidad a una eventual cotización de sus acciones en ese mercado.

«Genneia ha presentado una declaración de registro ante la SEC. El proceso está en etapa inicial y no garantiza una oferta pública», señalaron este jueves a EFE fuentes de la compañía.

La solicitud de registro ante la SEC -el regulador de los mercados bursátiles en Estados Unidos- es un paso necesario para luego pedir la realización de una oferta pública inicial (IPO, en inglés) en Wall Street, algo que una empresa argentina no hace desde 2018, cuando la también generadora eléctrica Central Puerto salió a la Bolsa de Nueva York.

Genneia es la mayor productora de energías renovables de Argentina, con un 23 % del total de la potencia instalada del país, alcanzando el 21 % de la capacidad instalada de energía eólica y el 26 % de la solar.

La compañía opera ocho parques eólicos y seis parques solares, que suman una capacidad de producción de 1.580 megavatios.

La empresa, presidida por el empresario argentino Jorge Brito, abastece a unos cien clientes corporativos de distintas industrias en el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables (MATER).

La compañía es la principal emisora de bonos verdes de Argentina, con unos 1.280 millones de dólares emitidos hasta el momento. EFE

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