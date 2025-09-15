La Generalitat quiere inspirarse en algunos programas de biodiversidad aplicados en París

París, 15 sep (EFE).- El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, estuvo este lunes en París para estudiar algunas de las iniciativas de la capital francesa para favorecer la biodiversidad, como la renaturalización de espacios urbanos y la renuncia a los pesticidas.

Vilahur, que fue recibido por el responsable de estas políticas en el Ayuntamiento de París, Christophe Najdovski, señaló a EFE que la ciudad «ha trabajado muy bien» el concepto conocido como 3-30-300 sobre la presencia de al menos 3 árboles a la vista desde cada vivienda, un 30 % de espacios verdes y un parque a no más de 300 metros.

También se refirió al hecho de que la capital francesa decidió eliminar el uso de pesticidas en la gestión de sus espacios verdes y que eso ha contribuido a mejorar en esos ecosistemas la biodiversidad.

El director general del Gobierno catalán indicó que este viaje ha servido para avanzar en la cooperación con el Ayuntamiento de París con el objetivo de que enseñantes de una y otra parte puedan intercambiar experiencias.

También explicó que otra de las enseñanzas es la necesidad de una coordinación entre las administraciones locales y la Generalitat en las políticas en favor de la biodiversidad.

Esta visita, según el Ejecutivo catalán, era una forma de conocer de cerca los proyectos del equipo de la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, para mejorar la biodiversidad urbana e implementar la legislación europea sobre la restauración de la naturaleza. EFE

