La gente se congrega en las carreteras para saludar al papa a su llegada a Beirut

2 minutos

Beirut, 30 nov (EFE).- Grupo de personas se han congregado este domingo en las carreteras de las afueras de Beirut por las que está previsto que pase el papa León XIV tras su llegada al aeropuerto de la ciudad, donde solo le esperan un centenar de ciudadanos seleccionados para darle la bienvenida.

En plena pista de aterrizaje, varias decenas de personas con pequeñas banderas del Vaticano y del Líbano aguardan para recibir al pontífice sobre las 15.45 hora local (13.45 GMT), mientras que algunas decenas más esperan sentadas en un hangar adyacente para participar en la bienvenida popular.

La banda de música oficial y los uniformados que tomarán parte en su recepción ya están en fila a los lados de la alfombra roja con dos horas de antelación.

En el aeródromo, también se encuentran el presidente libanés, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam; el jefe del Parlamento, Nabih Berri, y otros altos cargos, tal y como confirmó a EFE desde el lugar el director de Información de la Presidencia libanesa, Rafic Chalala.

«Entrará a esta sala que se hizo por miedo a la lluvia y el tiempo, sonarán los dos himnos, el vaticano y el libanés. Después hay el desfile de la Guardia Republicana, luego su santidad dará la mano a los oficiales que le dan la bienvenida. Eso es todo aquí dentro», explicó.

«Pero fuera hay multitudes en las carreteras para que los ciudadanos expresen su bienvenida a la visita de su santidad el papa en las venidas y calles que llevan del Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut al Palacio de Baabda», agregó Chalala.

Dentro del recinto aeroportuario, las autoridades han seleccionado a cerca de cien personas para representar a la población a su llegada, según el responsable.

Posteriormente, el pontífice se dirigirá al Palacio Presidencial a las afueras de la ciudad, donde mantendrá un encuentro con Aoun.

La segunda y tercera jornada de su estancia en el Líbano incluirán una visita a la tumba del santo maronita más conocido del país, San Charbel, en Annaya (centro); un encuentro ecuménico interreligioso en el centro de la capital y una misa multitudinaria en la que se esperan más de 100.000 personas. EFE

amo-njd/ijm/mr

(foto)(vídeo)