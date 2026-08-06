La gimnasta Simone Biles, entre turistas impedidos de llegar a Machu Picchu por incendio

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Lima, 5 ago (EFE).- La gimnasta estadounidense Simone Biles, que llegó a Perú para iniciar la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, se encuentra entre los turistas afectados por la suspensión de los trenes a Machu Picchu, debido a un incendio forestal desatado el lunes que ha afectado preliminarmente a 1,5 hectáreas de bosque.

La suspensión del paso de los trenes se dio en la tarde del martes, por las llamas a la altura del kilómetro 107 de la ruta entre el pueblo de Ollantaytambo y Machu Picchu, donde se registró la caída de rocas hacia los rieles.

Biles tenía previsto este martes llegar a la joya turística de Perú como parte de sus actividades por invitación de Panam Sports, la organización deportiva panamericana.

El comité organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 señaló en un comunicado que «la visita programada a Machu Picchu tuvo que postergarse hasta nuevo aviso, ante diversos hechos naturales ocurridos en la vía».

No obstante, pudo recorrer la plaza mayor del municipio de Ollantaytambo, así como los pueblos de Urubamba y Chincheros, ubicados en el Valle Sagrado de los Incas.

«Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente. Definitivamente, voy a volver más adelante. Hay mucho por ver, es un país impresionante», afirmó Biles en declaraciones recogidas y difundidas por el comité organizador de Lima 2027.

La ganadora de 11 medallas olímpicas (siete de oro, dos de plata y dos de bronce) regresó en la noche de este miércoles a Lima para participar junto a la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque en la ceremonia donde se pondrá en marcha la cuenta regresiva para Lima 2027, a un año para su inauguración.

Entre las autoridades que participarán en el acto previsto en la Plaza de Armas de Lima estará la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y contará con la participación de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días, participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos irán del 20 al 29 de agosto con la presencia de Para deportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas. EFE

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(foto)