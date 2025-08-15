La gira de Shakira en México dejará más de 106 millones de dólares en gasto turístico
Ciudad de México, 15 ago (EFE).- La gira de la cantante colombiana Shakira, que vive su segunda etapa en el país, generará más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, según la consultora Mabrian.
La noche del jueves, la intérprete logró en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, su lleno número 50 de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y ha consolidado un éxito en taquilla en sus presentaciones en México.
“Esta segunda etapa de la gira de Shakira en México generará más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, beneficiando a industrias como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios en las diez ciudades sede”, apuntó un comunicado de la compañía de discos Sony, que citó los datos de Mabrian.
La segunda etapa de la gira de la colombiana incluye ciudades como Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, en donde registróo records en entradas agotadas. EFE
csr/jmrg/amg