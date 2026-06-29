La gira mundial de ‘La Reina del Flow’, un «hito» que solo series como RBD habían logrado

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Irene Escudero

Madrid, 29 jun (EFE).- ‘La Reina del Flow’ sigue un sendero que abrieron fenómenos como ‘RBD’ (de ‘Rebelde’), ‘Rebelde Way’ o ‘Chica Vampiro’ y es el de llevar a los escenarios mundiales su banda sonora, lo que para Juan Palau, quien interpreta a Drama Key en la serie, es un «hito histórico».

El artista colombiano reconoce en una entrevista con EFE que jamás se lo imaginó: «Cuando se dio esta oportunidad me pareció increíble, fue algo muy bonito y es histórico para nosotros como colombianos. Creo que en Latinoamérica solo han hecho una gira mundial ‘Rebelde’, ‘Chica Vampiro en Francia’, y ‘La Reina del Flow'», alega, aunque otras telenovelas como ‘Rebelde Way’ también lo hicieron.

Palau (Bogotá, 1993) siente que está «viviendo un sueño», pues ya era artista antes de entrar a la serie, pero ahora puede «combinar la música y la actuación en un solo proyecto».

Antes de estrenarse en Latinoamérica en septiembre, la gira está en su ecuador en sus 13 fechas en España. Los personajes de Charly (Carlos Torres), Yeimy (en su versión joven interpretada por María José Vargas), Erick (Juan Manuel Restrepo), Axel (Kiño), Drama y Cris Vega (Kevin Bury) actúan este jueves en Madrid, donde va a haber «un cambio de show» y «una sorpresa bien especial», adelanta Palau.no lo es

«España siempre nos ha abierto las puertas, afortunadamente, y estamos muy agradecidos porque el público español, sin duda alguna, ha sido de los públicos más fuertes de ‘La Reina del Flow'», señala Palau. «La energía ha sido muy fuerte, la gente en todos los shows baila, grita, salta, levanta, mejor dicho, ha sido mágico», agrega.

¿Otra serie de narcos?

Palau entró en la segunda temporada, que se estrenó en 2021, interpretando a un joven rapero que salía de prisión y al que le daban una oportunidad en una discográfica.

Llegó mientras todos le decían que una segunda temporada no iba a tener tanto éxito como la primera, pero de Caracol Televisión pasó a Netflix y se convirtió en una de las series hispanas más vistas.

«‘Monólogo’, que es una canción de Juan Palau que le presté a Drama Key en la segunda temporada, hacía unos 20.000 o 30.000 streams diarios en esa época en Spotify. No entendía y yo decía: ¿Qué es esto tan loco?. Una cosa es verlo de lejos y otra es ser parte de», recuerda el artista.

La serie mezcla venganza y reguetón con jóvenes de las comunas de Medellín y con una subtrama de narcotráfico donde el tío de Charly Flow es un capo buscado por la DEA.

Palau cree que el narcotráfico, tan vinculado a Colombia, «es una trama y una problemática que a todo el mundo le llama la atención», pero ‘La Reina del Flow’ «son muchos mundos».

«Para mí nunca ha sido un problema mostrar nuestra realidad, porque el que no ve su realidad está condenado a repetirla. Y lo lindo de la Reina es que te muestra una realidad oscura», pero usa la música como herramienta para dejarla de lado, explica el bogotano.

Drama Key le estaba esperando

Palau see presentó al casting para hacer de otro personaje -Juancho- en la primera temporada. Sin embargo no le llamaron, se frustró y dejó la actuación de lado.

Pero «el tiempo de Dios es perfecto» y para la segunda temporada le convencieron para presentarse al casting. «Drama Key me estaba esperando», confiesa.

Estos dos «pelados» (jóvenes) comparten mucho: «Los dos somos soñadores, trabajadores, los dos cantamos reguetón, los dos cien por cien colombianos, Drama Key es muy leal a los suyos, y yo soy muy leal a mi gente», confiesa, aunque Palau «no ha estado ni estará en una cárcel» y tampoco proviene de un contexto «tan pesado» como Drama.

«Respeto mucho a los pelados soñadores que se identifican con Drama Key, con Axel, con todo este mundo del barrio y de la calle, que son pelados guerreros echados para adelante, que admiro y respeto un montón porque son la prueba de que sí se puede salir adelante cuando se quiere, con la disciplina, con la motivación, cuando hay ganas», explica, agregando que Drama le ha permitido comprender más el contexto de su país y cómo el arte transforma vidas.

Ahora, a Palau le toca dejar atrás a Drama, le gustaría seguir actuando en otras series con otros formatos y seguir haciendo música. Está promocionando ‘Bombonera’ y va a sacar un EP en noviembre, tiene conciertos propios y quiere aprovechar el ‘boom’ de su personaje «para que la gente llegue a Juan Palau».

Además, desde que acabó la serie ha hecho dos películas y ha participado en un reality -‘La casa de los famosos’-, aunque confiesa que no es tanto lo suyo, pues no le van las discusiones, porque más allá del personaje, a Juan Palau no le gusta el drama. EFE

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