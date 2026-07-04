La gobernadora de Puerto Rico pide anexión a EE.UU. en 250 aniversario de independencia

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San Juan, 4 jul (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, abogó este sábado por la ‘estadidad’, la anexión de la isla a Estados Unidos, durante las celebraciones del 250 aniversario de la fundación del país norteamericano.

«Decidí dedicar esta conmemoración a la estadidad porque estoy convencida de que no existe mejor manera de honrar los principios que dieron origen a los Estados Unidos hace 250 años que reafirmando nuestro compromiso con el principio que resume todos los demás: la igualdad», dijo la gobernadora.

González indicó que cree en la ‘estadidad’ porque está convencida de que la identidad de Puerto Rico «es tan fuerte que no depende un estatus político».

«Seguiremos siendo la isla de la música, la isla de nuestra cultura, la isla de nuestra fe, la isla de nuestras tradiciones y del inmenso orgullo que sentimos de llamarnos puertorriqueños», subrayó.

El gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) de González apuesta por la anexión, mientras que otros grupos políticos defienden el estatus actual de Estado Libre Asociado a EE.UU. o la independencia.

Puerto Rico ha celebrado numerosos referéndum sobre su estatus político, en los que ha salido favorecida la ‘estadidad’, pero ninguno ha sido vinculante, ya que para ello hace falta la aprobación del Congreso de EE.UU..

«Nunca he creído que ser profundamente puertorriqueña y sentir orgullo de la ciudadanía americana sean sentimientos incompatibles. Los he vivido juntos toda mi vida. Y precisamente porque amo profundamente a Puerto Rico, quiero para esta isla lo mejor», añadió la mandataria.

Los actos protocolares se realizaron en la Plaza de los Alcaldes de San Lorenzo, junto a funcionarios estatales y federales, miembros de las Fuerzas Armadas, veteranos, líderes comunitarios y ciudadanos que se dieron cita para conmemorar esta histórica fecha.

«Hoy viven en Puerto Rico más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que aún no disfrutan plenamente de la igualdad política que proclaman aquellos principios de 1776, ni del reconocimiento constitucional», dijo por su parte el representante y expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte Hernández.

«Reconocer esta realidad no significa rechazar el proyecto americano. Todo lo contrario. Significa creer tanto en sus principios, que exigimos que se apliquen plenamente», añadió.

La actividad incluyó un desfile con la participación de componentes de seguridad pública, la Guardia Nacional de Puerto Rico, organizaciones de veteranos y representantes de las Fuerzas Armadas de EE.UU.. EFE

mv/jrh