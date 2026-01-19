La Gomera, isla de Canarias, recupera totalmente la electricidad tras un apagón

La turística isla española de La Gomera, en el archipiélago de Canarias, recuperó totalmente el servicio eléctrico tres horas despés de haber sufrido un apagón que dejó sin luz a sus 22.000 habitantes este domingo, informaron autoridades locales.

A las 15h25 locales (misma hora GMT), se ha «restablecido el 100% suministro eléctrico en la isla», informó en X el Cabildo de La Gomera, el órgano de gobierno insular.

La pequeña isla se había quedado sin electricidad «a las 12h13» locales por «la desestabilización de uno de los generadores» de la central eléctrica de El Palmar, que surte al territorio, según explicó el Cabildo.

Ese fallo, «por motivos de seguridad», hizo que «cayese el suministro general, viéndose afectada la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil», abundó el gobierno insular.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, se congratuló en un comunicado de la rápida recuperación de la energía eléctrica, «muy diferente a lo que nos tocó vivir en el cero energético (apagón) de julio de 2023».

Ese apagón, provocado por un incendio en la central eléctrica de la isla, dejó sin luz a los habitantes por mucho más tiempo.

Curbelo afirmó que el gobierno local trabajará para «dotar a la isla de nuevas infraestructuras», agregó el comunicado.

No se registraron percances por el apagón, que ocurrió en momentos en que La Gomera y el resto del archipiélago atlántico de Canarias se encuentran bajo un alerta por fuertes vientos y oleaje, según la agencia española de meteorología (Aemet).

