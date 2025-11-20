La Grand Place de Bruselas exhibe desde hoy su tradicional árbol de Navidad

Bruselas, 20 nov (EFE).- El tradicional árbol de Navidad que decora cada invierno la Grand Place de Bruselas se instaló este jueves en la emblemática plaza de la ciudad belga y se exhibirá hasta el 4 de enero de 2026.

Se trata de un abeto de 20 metros de altura y 43 años de antigüedad que fue cortado en la víspera en un entorno natural de la provincia de Amberes, al norte del país.

La plantación del árbol tuvo lugar en la mañana de este jueves (cerca de las 6:45 hora local), aunque el evento más esperado será su popular encendido, que se realizará el próximo viernes 28 de noviembre, cuando se presentará el nuevo belén, diseñado por artistas bruselenses, y abrirá el tradicional mercado navideño, con 238 casetas que se extienden por todo el centro de la ciudad.

La inauguración, prevista para las 18:00 horas, estará amenizada por una actuación coral y una proyección de luces que adornará la torre del ayuntamiento y sus fachadas con coloridas animaciones gráficas.

El viverista encargado de seleccionar el árbol de este año, Pierre Demesmaeker, explicó que llevaba tiempo «viéndolo con regularidad durante los últimos cinco años» y que «cumple a la perfección con las expectativas», ya que, al ser menos ancho que sus predecesores, se ha facilitado su transporte, según recoge el diario belga Le Soir.

Finalizada la época navideña y entrado el nuevo año, el 4 de enero de 2026, el árbol de Navidad será triturado y sus restos se devolverán a su entorno natural, aunque una parte se transformará en diversos objetos. EFE

